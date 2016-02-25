コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Simple Trading System - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
897
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

「325黄金の戦略」コレクションからのアイデアに基づいたセマフォシグナルインディケータ

ストラテジーの原則：

買い：

  1. X日の周期で算出した決算平均は同様のY日前の平均よりも高い必要があります。
  2. 終値は、Y日前の終値よりも低くなければなりません。
  3. 終値はX+Y日前の終値よりも高い必要があります。すべての3つの条件が満たされた場合は、次の日のオープニングで買う必要があります。
  4. 終値は始値（弱気のローソク足）よりも低いすべきです。

売り：

  1. X日の周期で算出した決算平均は同様のY日前の平均よりも低い必要があります。
  2. 終値はY日前の終値よりも高い必要があります。
  3. 終値はX+Y日前の終値よりも低い必要があります。
  4. 終値は始値（強気のローソク足）よりも高いすべきです。

すべての3つの条件が満たされた場合は、次の日のオープニングで売る必要があります。例えば Х=20 で Y=3 の場合、 20日間の（買いの）決済平均は3日前に計算された平均より高いはずです。これは単に、20日間の終値の平均値が上がることを意味します。次に、本日の終 値は、3日前の終値よりも低くなければなりません。これは、市場に入る前にプルバックが存在することになるかどうかは判断するのに役立ちます。

最後に、価格も（3日前より低くても）23日前より高くなければなりません。これにより、移動平均線の増加がチェックされます。この方法はターンシグナルが表われるか市場がターンシグナルなしでポジションに反して行き過ぎるまで動作します。

図１シンプルトレーディングシステムインディケータ

