記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GARCH_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
内容
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む GARCH です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは GARCH.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１GARCH_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12568
GARCH
Tim Bollerslev による GARCH モデルに基づいたフラクタルボラティリティ指標Leading_HTF_Signal
The Leading_HTF_Signal インディケータは LeadingSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。
FATL-SATL Balance
SATL および FATL デジタルトレンドフィルタリング指標の間の中央線FATL-SATL_Balance_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FATL-SATL_Balance インディケータ