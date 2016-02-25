無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Andres Barale Sarti
Tim Bollerslev による GARCH モデルに基づいたフラクタルボラティリティ指標です。ARMA および ARCH モデルは予想についての理解を深めるのに役立ちます。
インディケータは、揮発性が高い場合に上昇します。それは、また、揮発性の変化を予測することができます。インディケータは、トレンドが存在する場合はほとんど常に高い値を示します。インディケータを改善するためのご提案をお寄せください。
図１GARCH インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12567
