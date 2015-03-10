Ставь лайки и следи за новостями
GARCH - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 2858
- 2858
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Andres Barale Sarti
Индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева. Модели ARMA и ARCH могут помочь в понимании прогноза.
Индикатор возрастает при высокой волатильности. Также может предсказывать изменения волатильности. Почти всегда при наличии трендов индикатор имеет высокие значения. Принимаются замечания по улучшению индикатора.
Рис.1. Индикатор GARCH
Индикатор Leading_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора LeadingSign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.LeadingSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Leading.
Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.Simple Trading System
Семафорный сигнальный индикатор с идеей построения из сборника "325 золотых стратегий".