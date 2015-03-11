Семафорный сигнальный индикатор с идеей построения из сборника "325 золотых стратегий".

Индикатор HighestLowestRange (HLR) с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками на основе индикатора FiboCandles.

Индикатор одновременно отображает текущий спред и время до закрытия бара (свечи).