Индикаторы

GARCH_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2126
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор GARCH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора GARCH.mq5.

Рис.1. Индикатор GARCH_HTF

