GARCH_HTF - индикатор для MetaTrader 5
2126
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор GARCH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора GARCH.mq5.
Рис.1. Индикатор GARCH_HTF
