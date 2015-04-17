请观看如何免费下载自动交易
此 GARCH 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 GARCH.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 GARCH_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12568
GARCH
一款基于 Tim Bollerslev 的 GARCH 模型设计的分形波动性指标。Leading_HTF_Signal
此 Leading_HTF_Signal 指标显示趋势方向或由 LeadingSign 指标生成的信号。
FATL-SATL Balance
一条处于 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间的中线。FATL-SATL_Balance_HTF
此 FATL-SATL_Balance 指标在输入参数中有时间帧选项。