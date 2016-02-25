内容

The Leading_HTF_Signal インディケータは LeadingSign インディケータによって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートトリガーして音声シグナルを再生します。

選択されたバーでトレンドが続けば、インディケータには右矢印が表示されます。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、インディケータには矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

LeadingSign 入力パラメータ：

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double Alpha1 = 0.25 ; input double Alpha2 = 0.33 ; インディケータの可視化に必要な Leading_HTF_Signal の入力パラメータ：

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要な Leading_HTF_Signal インディケータの入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数の Leading_HTF_Signal インディケータが使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされた LeadingSign.mq5 インディケータファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図１Leading_HTF_Signal インディケータトレンド継続のシグナル

図2Leading_HTF_Signal インディケータ約定シグナル