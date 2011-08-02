CodeBaseРазделы
MAMA - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
6987
(28)
Реальный автор:

John Ehlers

Это скользящая средняя, построенная на основе алгоритма EMA, имеет адаптацию к текущей волатильности финансового инструмента.

В составе индикатора две средние - быстрая зеленая линия MAMA и медленная красная линия FAMA. Одного беглого взгляда на этот индикатор вполне достаточно чтобы сделать правильный вывод о действующем в данный момент тренде. Пересечения этих двух средних дают достаточно убедительные сигналы для входа и выхода из сделок.

Я привел два варианта индикатора MAMA.mq5 и MAMA_Optim.mq5. С точки зрения отображения на графике эти индикаторы не представляют никакой разницы. Второй вариант просто более оптимизирован по затратам ресурсов компьютера и окажется более предпочтительным для использования в экспертах, в то время как первый индикатор имеет более ясное представление самого кода.

Индикатор MAMA

