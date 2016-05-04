CodeBaseKategorien
Silent stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Svinozavr

Ersatz des Standard Stochastic. Er hat dieselben Parameter wie der Standard plus den "Sensitivitäts"-Parameter Sens im Parameterfenster. Er erlaubt Fluktuationen unter einem bestimmten Level (in Punkten) abzuschneiden. Dadurch wird die Anzahl der Fehlsignale deutlich reduziert.

Fakt ist, dass der Standard Stochastic (von Layne) den aktuellen Preis zwischen Hochs und Tiefs für die - durch %K (Kperiod) spezifizierten Parameter - Anzahl Balken lokalisiert. Und es spielt keine Rolle, ob Extrempunkte voneinander um 1 oder 100 Punkt abweichen. Es wird immer noch eine überverkauft/überkauft Wert angezeigt. Die Implementatierung eines Limits erlaubt es Oszillationen wegzuschneiden, die für ein Handelssystem unwesentlich sind.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.10.2009.  

Abb.1 Der ColorStochNR Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1254

