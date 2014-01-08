请观看如何免费下载自动交易
标准Stochastic的替代。它在参数窗口具有和标准Stochastic相同的参数加上"灵敏度" 参数Sens。它可以截掉某个点数水平以下的波动。从而, 无效信号的数量相当大程度减少了。
事实是标准Stochastic (出自Layne)定位由%K (Kperiod)参数设定的前几个柱线的最高价和最低价之间的当前价格。极限端点间1到100点位的差别无关紧要。它仍将标明超卖/超买值。一些限制的实现允许截掉对一个交易系统来说不可忽视的振荡。
这个指标最初用MQL4实现,并于2009.10.19日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 ColorStochNR指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1254
