Индикаторы

Бесшумный стохастик - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Svinozavr

Замена стандартного Стохастика. Имеет те же параметры, что и стандартный, плюс параметр "чувствительности" - Sens в окне параметров. Позволяет отсечь колебания ниже определенного порога, задаваемого в пунктах. Тем самым радикально сокращается количество ложных сигналов.

Дело в том, что классический Стохастик (Лейна) позиционирует текущую цену между максимумом и минимумом цены за нектоторое количество баров, задаваемое параметром %K (Kperiod), и ему асболютно все равно, будут ли экстремумы отличаться на 1 пункт или на 100 - он все равно будет давать заходы значения в области перепроданности/перекупленности. Введение же некоего порога позволяет отсечь незначащие для торговой системы колебания.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  19.10.2009.  

Рис.1 Индикатор ColorStochNR

