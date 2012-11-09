Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Бесшумный стохастик - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 18687
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Svinozavr
Замена стандартного Стохастика. Имеет те же параметры, что и стандартный, плюс параметр "чувствительности" - Sens в окне параметров. Позволяет отсечь колебания ниже определенного порога, задаваемого в пунктах. Тем самым радикально сокращается количество ложных сигналов.
Дело в том, что классический Стохастик (Лейна) позиционирует текущую цену между максимумом и минимумом цены за нектоторое количество баров, задаваемое параметром %K (Kperiod), и ему асболютно все равно, будут ли экстремумы отличаться на 1 пункт или на 100 - он все равно будет давать заходы значения в области перепроданности/перекупленности. Введение же некоего порога позволяет отсечь незначащие для торговой системы колебания.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.10.2009.
Рис.1 Индикатор ColorStochNR
Торговая система с использованием индикатора AnchoredMomentumExp_GG-RSI-CCI
Эксперт с сигнальным индикатором GG-RSI-CCI.
Немного доработанная функция загрузки истории от MetaQuotes.Exp_UltraFatl
Эксперт с использованием осциллятора UltraFatl.