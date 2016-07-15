コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MACD_Xtr - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
784
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
macd_xtr.mq5 (13.56 KB) ビュー
exp_macd_xtr.mq5 (6.83 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MACD_Xtr指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに赤や緑のバーが表示された場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かバーの色の変更のいずれかによって行われます。 

コンパイルされたMACD_Xtr.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 

H4での2011のUSDCHFの検証結果： 

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1225

BandsFBA BandsFBA

フロントのフィルタリングとダンピングを持ったボリンジャーバンド指標。

VortexIndicator VortexIndicator

「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」（2010年1月）からの指標。

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

ColorLinearRegSlope_V2指標を使った取引システム。

極値 極値

この指標は、トレンド反転を予測することができます。