Exp_MACD_Xtr - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MACD_Xtr指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに赤や緑のバーが表示された場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かバーの色の変更のいずれかによって行われます。
コンパイルされたMACD_Xtr.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1225
