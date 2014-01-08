请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
Scratchman
这个趋势指标在 "The Vortex Indicator -漩涡指标" 一月份发行的 "Technical Analysis of Stocks & Commodities - 股票与期货技术分析" 一文中表述 (2010)。
指标的详细描述和思路已经在参考文章中表述。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 04.01.2010.
