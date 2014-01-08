代码库部分
VortexIndicator - MetaTrader 5脚本

实际作者:

Scratchman

这个趋势指标在 "The Vortex Indicator -漩涡指标" 一月份发行的 "Technical Analysis of Stocks & Commodities - 股票与期货技术分析" 一文中表述 (2010)。

指标的详细描述和思路已经在参考文章中表述。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 04.01.2010.   

图例.1 VortexIndicator 指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1228

