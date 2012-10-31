Смотри, как бесплатно скачать роботов
VortexIndicator - индикатор для MetaTrader 5
- 2979
Реальный автор:
Scratchman
Этот трендовый индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator", которая была в январском выпуске "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.01.2010.
Рис.1 Индикатор VortexIndicator
