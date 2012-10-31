CodeBaseРазделы
VortexIndicator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Scratchman

Этот трендовый индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator", которая была в январском выпуске "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.01.2010.   

Рис.1 Индикатор VortexIndicator

Рис.1 Индикатор VortexIndicator 

