インディケータ

ローソク足サイズの情報 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Janderson Ferreira
ビュー:
2384
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、ピップ単位でローソク足のと髭のサイズに関する情報を示します。

これはバイナリーオプションで非常に役に立ちます。

MetaTrader 5 のローソク足サイズ情報指標

推奨：

  • バイナリーオプション市場

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12316

WebRequest()を使った自動投稿 WebRequest()を使った自動投稿

WebRequest()関数を使用してMQL5.comのウェブサイト上で画像を含むメッセージを投稿する例。これは、ログイン名とパスワードを使用して承認し、テキストメッセージに画像を挿入する方法の例です。

TrendSignal Pro TrendSignal Pro

TrendSignal指標の最新版。再描画はされずテンプレートともうまく作動します。

値チャートシングル 値チャートシングル

計算は元の値チャートと同じですが、この指標は終値チャートのみとライン指標を表示します。

矢印指標 II 矢印指標 II

チャートウィンドウで上下バッファ矢印をプロットします。