コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

WebRequest()を使った自動投稿 - MetaTrader 5のためのスクリプト

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1558
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

WebRequest関数には2つの呼び出しオプションがあります。1番目のオプションは単純なクエリの送信に使用され、その例はQuotesDemoスクリプトでみられます。

2番目のオプションは、任意のタイプのクエリ（GET、POST、HEAD等）の作成し独自のヘッダーのセットを示すことを可能にします。 このオプションでは、さまざまなWebサービスとの柔軟な相互作用を実装することができます。このスクリプトはMQL5.comサイトにメッセージを投稿する方法の例です。

警告： サイトのほとんどでブロックされるので、Webサイトにあまりにも頻繁に自動化されたリクエストを送信することは慎むべきです。mql5.comサイトもまた、あまりにも頻繁なリクエストに対して保護されており、コードのエラーがアカウントのブロックにつながる可能性があります。

スクリプトの初めでmql5.comログインとパスワードを入力します。

#property description "Sample script posting a user message "
#property description "on the wall on mql5.com"

input string InpLogin   ="";             // お使いのMQL5.comアカウント
input string InpPassword="";             // アカウントパスワード
input string InpFileName="EURUSDM5.png"; // MQL5/Files/フォルダの画像
input string InpFileType="image/png";    // 画像の正しいmimeタイプ

InpFileNameパラメータでは自分の好きな画像名が使えますが、 画像ファイルをdata_folder/MQL5/Files/に保存し、InpFileTypeパラメータで正しいMIMEタイプを設定するのを忘れてはなりません。

よって、WebRequest()を使用して、 現在の市場分析と可能性の高い価格のアクションの予測を含むメッセージの自動投稿を手配することができます。

注意

WebRequest()関数の2番目のバージョンでは、下記のユーザーによって渡されたヘッダー内のパラメータは無視され、次の値が常に使用されます。

"Accept-Language: en\r\n"
"Accept-Charset: *,utf-8\r\n"
"Connection: Keep-Alive\r\n"
"Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n"
"Cache-Control: no-cache\r\n",

Hostパラメータも、無視され、その値はURLから取得されます。

    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12296

    TrendSignal Pro TrendSignal Pro

    TrendSignal指標の最新版。再描画はされずテンプレートともうまく作動します。

    Ilan 1.6 Dynamic HT Ilan 1.6 Dynamic HT

    この人気高い Ilan 1.6 Dynamicは「アベンジャーズ」のカテゴリに属します。 Ilanは高度な資金管理の数式を使用し、負けポジションさえも利益に導くことができます。Ilan 1.6 Dynamic はソースコードとして MetaTrader 5 で利用できるようになりました。

    ローソク足サイズの情報 ローソク足サイズの情報

    この指標は、ピップ単位でローソク足のと髭のサイズに関する情報を示します。

    値チャートシングル 値チャートシングル

    計算は元の値チャートと同じですが、この指標は終値チャートのみとライン指標を表示します。