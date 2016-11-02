私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
WebRequest()を使った自動投稿 - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1558
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
WebRequest関数には2つの呼び出しオプションがあります。1番目のオプションは単純なクエリの送信に使用され、その例はQuotesDemoスクリプトでみられます。
2番目のオプションは、任意のタイプのクエリ（GET、POST、HEAD等）の作成し独自のヘッダーのセットを示すことを可能にします。 このオプションでは、さまざまなWebサービスとの柔軟な相互作用を実装することができます。このスクリプトはMQL5.comサイトにメッセージを投稿する方法の例です。
スクリプトの初めでmql5.comログインとパスワードを入力します。
#property description "Sample script posting a user message " #property description "on the wall on mql5.com" input string InpLogin =""; // お使いのMQL5.comアカウント input string InpPassword=""; // アカウントパスワード input string InpFileName="EURUSDM5.png"; // MQL5/Files/フォルダの画像 input string InpFileType="image/png"; // 画像の正しいmimeタイプ
InpFileNameパラメータでは自分の好きな画像名が使えますが、 画像ファイルをdata_folder/MQL5/Files/に保存し、InpFileTypeパラメータで正しいMIMEタイプを設定するのを忘れてはなりません。
よって、WebRequest()を使用して、 現在の市場分析と可能性の高い価格のアクションの予測を含むメッセージの自動投稿を手配することができます。
注意
WebRequest()関数の2番目のバージョンでは、下記のユーザーによって渡されたヘッダー内のパラメータは無視され、次の値が常に使用されます。
"Accept-Language: en\r\n" "Accept-Charset: *,utf-8\r\n" "Connection: Keep-Alive\r\n" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "Cache-Control: no-cache\r\n",
Hostパラメータも、無視され、その値はURLから取得されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12296
TrendSignal指標の最新版。再描画はされずテンプレートともうまく作動します。Ilan 1.6 Dynamic HT
この人気高い Ilan 1.6 Dynamicは「アベンジャーズ」のカテゴリに属します。 Ilanは高度な資金管理の数式を使用し、負けポジションさえも利益に導くことができます。Ilan 1.6 Dynamic はソースコードとして MetaTrader 5 で利用できるようになりました。
この指標は、ピップ単位でローソク足のと髭のサイズに関する情報を示します。値チャートシングル
計算は元の値チャートと同じですが、この指標は終値チャートのみとライン指標を表示します。