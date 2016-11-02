WebRequest関数には2つの呼び出しオプションがあります。1番目のオプションは単純なクエリの送信に使用され、その例はQuotesDemoスクリプトでみられます。

2番目のオプションは、任意のタイプのクエリ（GET、POST、HEAD等）の作成し独自のヘッダーのセットを示すことを可能にします。 このオプションでは、さまざまなWebサービスとの柔軟な相互作用を実装することができます。このスクリプトはMQL5.comサイトにメッセージを投稿する方法の例です。



警告： サイトのほとんどでブロックされるので、Webサイトにあまりにも頻繁に自動化されたリクエストを送信することは慎むべきです。mql5.comサイトもまた、あまりにも頻繁なリクエストに対して保護されており、コードのエラーがアカウントのブロックにつながる可能性があります。

スクリプトの初めでmql5.comログインとパスワードを入力します。



#property description "Sample script posting a user message " #property description "on the wall on mql5.com" input string InpLogin = "" ; input string InpPassword = "" ; input string InpFileName = "EURUSDM5.png" ; input string InpFileType = "image/png" ;

InpFileNameパラメータでは自分の好きな画像名が使えますが、 画像ファイルをdata_folder/MQL5/Files/に保存し、InpFileTypeパラメータで正しいMIMEタイプを設定するのを忘れてはなりません。



よって、WebRequest()を使用して、 現在の市場分析と可能性の高い価格のアクションの予測を含むメッセージの自動投稿を手配することができます。

注意

WebRequest()関数の2番目のバージョンでは、下記のユーザーによって渡されたヘッダー内のパラメータは無視され、次の値が常に使用されます。



"Accept-Language: en\r

" "Accept-Charset: *,utf-8\r

" "Connection: Keep-Alive\r

" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r

" "Pragma: no-cache\r

" "Cache-Control: no-cache\r

" ,

Hostパラメータも、無視され、その値はURLから取得されます。

