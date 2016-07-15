無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Volatility_FBA_NR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 895
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Svinozavr
ボラティリティの極値を検索する指標
この指標は元々MQL4で実装され2010年2月4日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
図1 Volatility_FBA_NR
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1218
Exp_ZPF
ゼロポイント指標を使用した取引システム。Exp_MA_Rounding_Channel
MA_Rounding_Channel指標を使ったブレイクスルー取引システム。
価格極値の定義を持つMACD
ボラティリティ前面のゼロ遅延を持つ高度な適応方法Exp_Kolier_SuperTrend
Kolier_SuperTrendトレンド指標を使った取引システム。