無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JBrainTrendSig1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1194
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのシグナル指標。
多くのトレーダーが、多くの偽シグナルを発生する標準的なBrainTrend1（BT1）の使用において難かしさを経験しました。この問題を解決するために、フィルタが使用され、追加の指標をもつチャートを読み込む必要がありました。この指標では、この問題が指標の算出に使用される価格の時系列のJMA平滑化の助けを借りて解決されます。
その結果、それはより安定したものとなっています。JMA平滑化は偽シグナルをかなり少なくすることができます。このような間隔は、システムによって平坦なものとして知覚されています。市場のボラティリティに対するシステム感度は現在、「Length_」パラメータで管理することができます。従来のBT1と比較して、この新しい指標はより信頼性の高いシステムで、トレンド追跡システムと呼ぶことができます。
コンパイルされたJMA.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/756
JBrainTrend1
予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのトレンド指標。TrendManager
現在の価格の動きの方向と動力を示すビジュアルトレンド指標。
FlatTrend2
トレンドの動力と方向を指定するための最も簡単なシグナル指標。JBrainTrend1Stop
この指標は決済逆指値ラインを予備価格の時系列平滑を持ったBrainTrend1取引システムのデータによって構築します。