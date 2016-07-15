コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ind - CosmoGround - MetaTrader 5のためのインディケータ

黒チャート上の星空指標これは、チャートの通常の黒の背景を流れ星や輝く星を持つ背景で置き換えます。

それは肯定的な感情によって市場での取引を拡張します。


外部パラメータ：

CountStars- 星の数

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1183

