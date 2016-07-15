無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ind - CosmoGround - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 963
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
黒チャート上の星空指標これは、チャートの通常の黒の背景を流れ星や輝く星を持つ背景で置き換えます。
それは肯定的な感情によって市場での取引を拡張します。
外部パラメータ：
CountStars- 星の数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1183
適応ラゲールフィルタ
任意の次数のラゲール多項式を計算する能力を持つ適応フィルタExp_Oracle
このエキスパートアドバイザーはOracle再描画指標に描画されます。