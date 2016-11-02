無料でロボットをダウンロードする方法を見る
飛ぶスマイリー - MetaTrader 5のためのインディケータ
976
- 976
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
これは「prettification（装飾）」カテゴリの指標です。色とりどりのスマイリーがチャート上を飛びます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11733
