ポケットに対して
インディケータ

飛ぶスマイリー - MetaTrader 5のためのインディケータ

Viktor Mossekhin
ビュー:
976
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
これは「prettification（装飾）」カテゴリの指標です。色とりどりのスマイリーがチャート上を飛びます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11733

