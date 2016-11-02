無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Show Bid - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 911
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、チャートで現在のBid値を拡大して表示し、色と価格の選択オプションがあります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11685
Rate_AOModPips
この指標はAwesomeModPips指標の変化率を計測します。PipsToAverage
この指標は終値と指数移動平均の（平滑化された）距離をピップ単位で測定します。
デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルモジュール
デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルモジュール。飛ぶスマイリー
Flight smiles.