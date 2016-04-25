無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CoeffofLine - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者
Ramdass - 変換のみ
CoeffofLineインディケータは、最も可能性の高い将来の価格の方向（2-3バー）を示します。
インディケータは、シンボル、時間枠や期間によって異なります。インディケータが上がっている場合、それはロングポジションを開くためのシグナルです。インディケータの下降と下側の時間枠からの後付け（負の値）はロングポジションを決済するシグナルです。ショートポジションのための同様の規則は、現在の時間枠でのインディケータの下降と下側の時間枠からの後付け（正の値）です。
このインディケータは2006年8月11日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/410
PCCI
PCCI (Perfect Commodity Channel Index) は、標準偏差を用いて正規化された価格変動の高周波部分です。RBCI
Range Bound Channel Index（RBCI）デジタルフィルタは、低周波スペクトル成分によって生成された低周波トレンドおよび高周波数スペクトル成分によって生成された高周波ノイズを除去します。
シャンデモメンタムオシレータ
シャンデモメンタムオシレータ（Chande Momentum Oscillator、CMO）はモメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。Extrapolator
Extrapolatorは、時系列予測の分野における長期的な研究の結果です。このインディケータは、将来の価格の挙動を予測します。