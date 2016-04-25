実際の著者

Ramdass

内容

CoeffofLineインディケータは、最も可能性の高い将来の価格の方向（2-3バー）を示します。



インディケータは、シンボル、時間枠や期間によって異なります。インディケータが上がっている場合、それはロングポジションを開くためのシグナルです。インディケータの下降と下側の時間枠からの後付け（負の値）はロングポジションを決済するシグナルです。ショートポジションのための同様の規則は、現在の時間枠でのインディケータの下降と下側の時間枠からの後付け（正の値）です。



このインディケータは2006年8月11日にmql4.comでのコードベースで公開されました。