私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
IcqMessenger - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 726
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
背景と使用の動機
自動取引システムを使用していると、取引ターミナルから遠く離れているがインターネット接続やコンピューター（またはほかのデバイス）のICQがある状態で、ポジションや口座残高に関する情報を照会する必要がたまにあることがあります。このように一般的な情報を得るためにMetaTraderをインストールする暇も要望もないでしょう。よって、ICQを使って取引口座の必要な情報を取得する方法を見つけるというアイデアが生まれました。
実装
このアイディアの実装に、私は <saving information in txt-file> ; <sending information on request> を選びました。
- 情報の保存には一般的なmt-advisor exp_statusbotを開発しました。口座残高に関する情報はstatus.txtポジションの変化を notify.txtに保存されます。
- txt-ファイルからの情報送信のためには、非常に簡単なicqbot mustwatcherを作成しました。これは、要求を分析して作者へ答えを送信します。
インストールに関する説明
- exp_statusbot.mq4をダウンロードしてコンパイルします。
- MTを起動してアドバイザーを任意のチャートに追加します。
- icqbot mustwatcher_v1.16.zipをダウンロードします。
- ボットを起動します（お使いのコンピューターにMicrosoft .NET Framework 3.5がインストールされていることをご確認ください）。
- Addボタンを使って、必要なstatus.txtと notify.txt （ <metatrader_dir>\experts\files\statusbotに配置）をリストに加えます。
- ボットのUIN （Universal Identification Number、またはhttps://www.icq.com/register公式ＨＰで取得できるICQ番号）を登録します。
- ボットのUINとパスワードを入力します。
- 管理者として自分の名前を入力します。
- Connectをクリックします。
!status （ファイル名は status.txt）コマンドをお使いの UINから送信して、必要な情報を取得します。
ファイル変更の自動変更を有効にするには（ここではnotify.txt） !spamonを入力するべきです。対応する変更の後で、購読したものを受け取ります。
この情報にアクセスする必要がある場合、管理者は、レジストリに他のユーザーを追加することができます。
これはただの一例です。言うまでもなく、お望みの内容を持つtxtファイルをいくつでも作成でき、対応するリクエストによって内容を受け取ることができます。
使用できるコマンドのリストは!help によって、または <mustwatcher_dir>\data\help_admin.txtファイルでみられます。
ボットインタフェースにはいくつかのボタンが含まれているので、混同されることはありません。
簡単に言えば、把握する必要があれば把握できます。
終わり。
更新
MustWatcher v1.05 プログラムが起動されたたときの自動接続機能が追加されました。
MustWatcher v1.06 プログラム自動起動（オペレーティングシステムが起動されたとき）のチェックボックスが追加されました。これはトレイに最小化することができます。
MustWatcher v1.07 1) 閲覧と自動通知のために必要なファイルのためのリスト方式が変更されました。テキストファイルの内容が取得される前にAdd ボタンを使ってリスト（Watcherタブ）に追加される必要があります。2) ファイルに任意のテキストを書くことができるフィードバックシステムが変更されました。任意のテキストとファイル記録を使用して独自のコマンド（(Feedbackタブ）を追加することができるようになりました。
電子メールを介して送信されなければならないデータファイルを記録するexp_statusbot.mq4関数が追加されました。
電子メールレポートに必要なデータファイルを記録するexp_statusbot.mq5関数が追加されました。
詳細なレポートを生成し、記載された電子メールに送信するMustWatcher v1.08関数が追加されました。レポートを受信するには、対応するリスト（Watcherタブ）にデータファイルを追加しなければなりません。サフィックスのないファイル名もまたリクエストコマンドです。（例えば !report,コマンドが送信された場合、ボットはreport.txt)からのデータに基づいてレポートを生成します）。
MustWatcher v1.10バグ修正
MustWatcher v1.13最適化エラーを修正しました。
MustWatcher v1.16最適化。エラーを修正しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11456
勝敗の集計を維持します。BlauTVI
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのティックボリューム指標
メールメッセージ送信ライブラリMAの世界
このエキスパートはすべての銘柄と時間枠上で動作し、2本の線形移動平均線の交差をシグナル、1本の指数移動平均線をトレーリングストップとして使用します。