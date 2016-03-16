無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iMovment - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1925
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
このインディケータはトレンド方向と価格の動きに応じて異なる色でローソク足をプロットします。
値による最大/最小値からの価格リトレースメントがMovmentパラメータの値よりも小さい場合、インディケータの色はスムーズに変わります。
Movmentパラメータより以上リトレースメントの値はトレンドの変化として考えられ、インディケータの色は次のリトレースメントがMovmentパラメータに等しくなるまでスムーズに変更します。
パラメータ：
- Movment - ポイント単位の価格の移動、必要に応じてトレンド変化とみなされる
- UpColor - 上昇トレンドローソク足の色
- UpBackColor - 上昇トレンドの「リトレースメント」 ローソク足の色
- DnColor - 下降トレンドローソク足の色
- DnBackColor - 下降トレンドの「リトレースメント」 ローソク足の色
- Auto5Digits - Movment パラメータを5-および3桁の相場のために10によって自動的に掛ける
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/99
ZeroLag MACD
ZeroLag MACD インディケータは、1つ前のバーの色を持つヒストグラムを示します。マレー（Murrey ）数学ライン（サポートとレジスタンス）
このインディケータは、オブジェクトを使用せず、利用可能なすべての履歴のマレー数学ラインをプロットします。