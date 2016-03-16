内容



このインディケータはトレンド方向と価格の動きに応じて異なる色でローソク足をプロットします。



値による最大/最小値からの価格リトレースメントがMovmentパラメータの値よりも小さい場合、インディケータの色はスムーズに変わります。

Movmentパラメータより以上リトレースメントの値はトレンドの変化として考えられ、インディケータの色は次のリトレースメントがMovmentパラメータに等しくなるまでスムーズに変更します。

パラメータ：