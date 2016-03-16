コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iMovment - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

このインディケータはトレンド方向と価格の動きに応じて異なる色でローソク足をプロットします。

値による最大/最小値からの価格リトレースメントがMovmentパラメータの値よりも小さい場合、インディケータの色はスムーズに変わります。

Movmentパラメータより以上リトレースメントの値はトレンドの変化として考えられ、インディケータの色は次のリトレースメントがMovmentパラメータに等しくなるまでスムーズに変更します。

iMovmentインディケータ

パラメータ：

  • Movment - ポイント単位の価格の移動、必要に応じてトレンド変化とみなされる
  • UpColor - 上昇トレンドローソク足の色
  • UpBackColor - 上昇トレンドの「リトレースメント」 ローソク足の色
  • DnColor - 下降トレンドローソク足の色
  • DnBackColor - 下降トレンドの「リトレースメント」 ローソク足の色
  • Auto5Digits - Movment パラメータを5-および3桁の相場のために10によって自動的に掛ける

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/99

