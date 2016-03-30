無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Eugene - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 920
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7873
Nextbar
エキスパートアドバイザ NextbarRAVI (Range Action Verification Index)
これは、ADXと対照的に他の原理をベースにしています。T･チャンド氏は、インディケータのベースとして13週移動平均を使用することをおすすめします。
Daily range
デイレンジを予測します。このインディケータは、当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。ASC++
エキスパートアドバイザ ASC++