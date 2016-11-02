コードベースセクション
Exp_MaByMa - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_MaByMa EA は MaByMaトレンド指標のシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたMaByMa.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H12での2013のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

