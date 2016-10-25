コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

InverseReaction - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
735
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
inversereaction.mq5 (7.91 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Erdem Sen

InverseReaction指標の考え方は、（ボラティリティの範囲を超える）異常な価格変更には逆の動きが伴うことを前提とします。

この動作には、リーマンショック、フラッシュクラッシュなどの多くの例があります。

シグナルは、価格が灰色のボラティリティ雲の枠を超えたときに表示されます。この場合、逆反応を期待することができます。この状況では、ヒストグラムのバーは、適切な色で塗られています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年10月10日に発表されました。

図1　InverseReaction指標

図1　InverseReaction指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11290

CCMx CCMx

計算にMACD、CCI 及びADXを使う正規化されていない指標

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

色付きの雲として描かれ、ティルマンの平均化を使用した正規化されていないオシレータ

CCMx_HTF CCMx_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCCMx指標

InverseReaction_HTF InverseReaction_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つInverseReaction指標