実際の著者：

Erdem Sen

InverseReaction指標の考え方は、（ボラティリティの範囲を超える）異常な価格変更には逆の動きが伴うことを前提とします。

この動作には、リーマンショック、フラッシュクラッシュなどの多くの例があります。

シグナルは、価格が灰色のボラティリティ雲の枠を超えたときに表示されます。この場合、逆反応を期待することができます。この状況では、ヒストグラムのバーは、適切な色で塗られています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年10月10日に発表されました。

図1 InverseReaction指標