Индикаторы

InverseReaction - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2999
(40)
Реальный автор:

Erdem Sen

Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др.

Сигнал появляется при превышении границ волатильности серого облака. В этом случае можно ожидать обратной реакции. В такой ситуации бар гистограммы окрашивается в соответствующий цвет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql5.com 10.10.2013.

Рис.1. Индикатор InverseReaction

