Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InverseReaction - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2999
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Erdem Sen
Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.
Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др.
Сигнал появляется при превышении границ волатильности серого облака. В этом случае можно ожидать обратной реакции. В такой ситуации бар гистограммы окрашивается в соответствующий цвет.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql5.com 10.10.2013.
Рис.1. Индикатор InverseReaction
Ненормированный осциллятор, использующий для расчётов MACD, CCI и ADXRD-ForecastOsc
Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облака
Индикатор CCMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахInverseReaction_HTF
Индикатор InverseReaction с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.