InverseReaction - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Erdem Sen
A ideia do indicador InverseReaction se baseia no pressuposto de que alterações atípicas nos preços (que ultrapassam a gama de volatilidade) são acompanhadas por um movimento inverso.
Há muitos exemplos desse comportamento: o caso do Lehman Bros, Flash Bater, etc
O sinal aparece quando o preço ultrapassa os limites de volatilidade da nuvem cinza. Neste caso, a reação inversa pode ser esperada. Nesta situação, a barra do histograma é colorida na cor apropriada.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 10/10/2013.
Figura 1. O indicador InverseReaction
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11290
