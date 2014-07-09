CodeBaseSeções
InverseReaction - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1520
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Erdem Sen

A ideia do indicador InverseReaction se baseia no pressuposto de que alterações atípicas nos preços (que ultrapassam a gama de volatilidade) são acompanhadas por um movimento inverso.

Há muitos exemplos desse comportamento: o caso do Lehman Bros, Flash Bater, etc

O sinal aparece quando o preço ultrapassa os limites de volatilidade da nuvem cinza. Neste caso, a reação inversa pode ser esperada. Nesta situação, a barra do histograma é colorida na cor apropriada.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 10/10/2013.

Figura 1. O indicador InverseReaction

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11290

