ポケットに対して
インディケータ

InverseReaction_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
792
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つInverseReaction指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたInverseReaction.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　InverseReaction_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11298

