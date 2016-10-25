無料でロボットをダウンロードする方法を見る
InverseReaction_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つInverseReaction指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたInverseReaction.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 InverseReaction_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11298
CCMx_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCCMx指標InverseReaction
この指標は価格がいつボラティリティの範囲を超えるかを示します。
RD-ForecastOsc_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRD-ForecastOsc指標SR_Cloud
この指標は、GSVの使用と同様、可能な抵抗/支持レベルを見つけるアイデアを採用しています。