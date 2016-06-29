und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
InverseReaction - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Erdem Sen
Die Idee des InverseReaction Indikators basiert auf der Annahme, dass ungewöhnliche Preisänderungen (die über den Volatilitätsbereich hinaus gehen) von einer Umkehrbewegung begleitet werden.
Es gibt viele Beispiele für dieses Verhalten: der Fall von Lehman Bros, Flash-Crash, etc.
Das Signal wird angezeigt, wenn der Preis über die Grenzen der grauen Volatilitätswolke hinausgeht. In diesem Fall kann eine Umkehrreaktion erwartet werden. In diesem Fall wird der Histogramm-Balken in der entsprechenden Farbe gezeichnet.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 10.10.2013 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der InverseReaction Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11290
