ポケットに対して
インディケータ

CCMx_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCCMx指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたCCMx.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　CCMx_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11297

