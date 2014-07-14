真实作者:

Erdem Sen

这款 InverseReaction 指标的思路是基于这样的假设，价格的异常变化 (超越波动范围) 往往伴随着反转走势。

有许多这种行为的例子: 如 Lehman Bros, Flash Crash, 等等的案例。

信号会在价格超越灰色波动云的边界时出现。在这种情况下，预期会有逆向反应。在这种情况下，直方图会被喷上相应颜色。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 10.10.2013。

图例 1. 该 InverseReaction 指标