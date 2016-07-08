コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AC_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1186
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ac_htf.mq5 (7.81 KB) ビュー
高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズアクセラレータ（Accelerator Oscillator）。

図1 AC_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1131

