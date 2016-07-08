無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AC_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズアクセラレータ（Accelerator Oscillator）。
図1 AC_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1131
