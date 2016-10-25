コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Exp_ForexOFFTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
735
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) ビュー
forexofftrend.mq5 (4.97 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_forexofftrend.mq5 (6.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_ForexOFFTrendエキスパートアドバイザーはForexOFFTrend トレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたForexOFFTrend.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。.

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H8での2013のGBPUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11283

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つForexOFFTrend指標

WmiVol WmiVol

Optimal trading time 指標

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

色付きの雲として描かれ、ティルマンの平均化を使用した正規化されていないオシレータ

CCMx CCMx

計算にMACD、CCI 及びADXを使う正規化されていない指標