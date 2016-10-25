コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ForexOFFTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
724
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つForexOFFTrend 指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたTSI_DeMarker.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ForexOFFTrend_HTF指標

図1　ForexOFFTrend_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11282

WmiVol WmiVol

Optimal trading time 指標

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

Exp_ForexOFFTrendエキスパートアドバイザーはForexOFFTrend trendトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

色付きの雲として描かれ、ティルマンの平均化を使用した正規化されていないオシレータ