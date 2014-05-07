CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ForexOFFTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2251
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ForexOFFTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_DeMarker.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ForexOFFTrend_HTF

Рис.1. Индикатор ForexOFFTrend_HTF

WmiVol WmiVol

Индикатор оптимального времени для сделок.

MFIWithFlat MFIWithFlat

Money Flow Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

Эксперт Exp_ForexOFFTrend построен на основе сигналов трендового индикатора ForexOFFTrend.

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облака