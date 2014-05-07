Смотри, как бесплатно скачать роботов
ForexOFFTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2251
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор ForexOFFTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_DeMarker.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ForexOFFTrend_HTF
