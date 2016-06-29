Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ForexOFFTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 716
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ForexOFFTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_DeMarker.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. ForexOFFTrend_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11282
WmiVol
Optimale Handelszeit Indikator.ForexOFFTrend
Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Exp_ForexOFFTrend
Der Exp_ForexOFFTrend Expert Advisor basiert auf den Signalen des ForexOFFTrend Trend Indikators.RD-ForecastOsc
Ein nicht-normalisierter Oszillator der Tilman's Mittelung verwendet, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.