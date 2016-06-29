CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ForexOFFTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
716
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ForexOFFTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_DeMarker.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. ForexOFFTrend_HTF Indikator

Abb.1. ForexOFFTrend_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11282

WmiVol WmiVol

Optimale Handelszeit Indikator.

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

Der Exp_ForexOFFTrend Expert Advisor basiert auf den Signalen des ForexOFFTrend Trend Indikators.

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

Ein nicht-normalisierter Oszillator der Tilman's Mittelung verwendet, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.