RSIWithFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Powered byStep
市場フラット状態検出オプションを持つ相対力指数。
市場がフラットである場合には、色付きの指標雲が収縮して50の位置に配置され、太い青色の線が表示されます。この状態を決定するための基準は、ボリンジャーの締め付けです。ボリンジャーの締め付けの臨界値は、そのバンド幅の半分に捕捉され、指標入力パラメータによって定義されます。
input uint flat=100; // ポイント数でのフラットの値
図1 RSIWithFlat指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11268
