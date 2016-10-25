実際の著者：

Powered byStep

市場フラット状態検出オプションを持つ相対力指数。

市場がフラットである場合には、色付きの指標雲が収縮して50の位置に配置され、太い青色の線が表示されます。この状態を決定するための基準は、ボリンジャーの締め付けです。ボリンジャーの締め付けの臨界値は、そのバンド幅の半分に捕捉され、指標入力パラメータによって定義されます。

input uint flat= 100 ;

図1 RSIWithFlat指標