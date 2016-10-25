コードベースセクション
RSIWithFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Powered byStep

市場フラット状態検出オプションを持つ相対力指数。

市場がフラットである場合には、色付きの指標雲が収縮して50の位置に配置され、太い青色の線が表示されます。この状態を決定するための基準は、ボリンジャーの締め付けです。ボリンジャーの締め付けの臨界値は、そのバンド幅の半分に捕捉され、指標入力パラメータによって定義されます。

input uint flat=100; // ポイント数でのフラットの値

図1　RSIWithFlat指標

