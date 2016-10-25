無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
HullTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1051
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つHullTrend 指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたHullTrend.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 HullTrend_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11210
TSI_CCI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_CCI 指標CronexCCI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCronexCCI指標
Exp_HullTrend
HullTrendトレンド指標を使ったエキスパートアドバイザー。Exp_TSI_MACD
Exp_CronexRSIエキスパートアドバイザーはTSI_MACDオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。