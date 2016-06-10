無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BuySell - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1282
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
bobik
この指標は、現在のトレンドの「究極のサポート/レジスタンス」レベルを示します。トレンド変化は色付きの長方形、トレンド方向は色付きの点で示されます。トレンドの移動平均の力学によって決定され、サポート/レジスタンスレベルはアベレージトゥルーレンジ（Average True Range 、ATR）指標を使って計算された現在の揮発性に依存します。
この指標は元々MQL4で実装され2008年4月26日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
BuySell指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/785
CMO
シャンデモメンタムオシレータのこのバージョンでは平滑化された価格が計算に使用されています。DailyRange
この指標は日の価格帯の予想価格を計算します。これは、前日の価格を使用して、現在の日のサポートとレジスタンスのレベルを示します。
StoDiv
この典型的なシグナル指標は、ストキャスティクスとフラクタルテクニカル指標に基づいています。ウルトラスピアマンの順位相関
このトレンド指標は、スピアマンの順位相関の指標値とそのシグナルの分析に基づいています。