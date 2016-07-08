コードベースセクション
エキスパート

Exp_BrakeParb - MetaTrader 5のためのエキスパート

BrakeParbセマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいたExp_BrakeParbエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、指標が反転し、その色が変わって大きな色付きのドットが出現する場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたBrakeParb.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のNZDUSDの検証結果：

図2。検証結果のチャート

図2。検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1101

