いくつかの日中の手動取引システムは、取引の開始時刻と停止時間を使用します。例えば、夜のもみ合い相場は午前8時において決定されます。午後8時を過ぎると新しい取引は許可されず未決済の取引は強制的に決済されます。

この指標は、取引の開始時刻と停止時間を指定する動作の期間を描画します。

異なるカラースキームによって長方形に異なる色を設定し、塗りつぶしを使用することができます。







指標の操作はこのビデオで示されています。