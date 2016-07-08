コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Trade_Time - MetaTrader 5のためのインディケータ

Olegs Kucerenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1375
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

いくつかの日中の手動取引システムは、取引の開始時刻と停止時間を使用します。例えば、夜のもみ合い相場は午前8時において決定されます。午後8時を過ぎると新しい取引は許可されず未決済の取引は強制的に決済されます。

この指標は、取引の開始時刻と停止時間を指定する動作の期間を描画します。

 

異なるカラースキームによって長方形に異なる色を設定し、塗りつぶしを使用することができます。                           

                                                              


指標の操作はこのビデオで示されています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1072

Exp_BBSqueeze Exp_BBSqueeze

BBSqueezeシグナル指標のシグナルに基づいた取引システム。

Exp_BBands_Stop Exp_BBands_Stop

BBands_Stop_v1シグナル指標のシグナルに基づいた取引システム。

Exp_Bezier Exp_Bezier

ユニバーサルベジェ曲線の方向の変化に基づいた取引システム。

CSelectFile CSelectFile

ファイル選択のグラフィカルインターフェースクラス。