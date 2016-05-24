BBands Stop v1

実際の著者：

igorad

BBands_Stop_v1トレンドインディケータはボリンジャーバンド®の修正版です。これは、トレンドの変化を検出し、ストップオーダーを設定するために使用することができます。非常にわかりやすい、使いやすいです。

指標を使用するためのヒントは下記です。

インディケータの色はチャートがボリンジャーバンドを横切って市場のトレンド反転を示すとき変更します。グリーンの点は買い、オレンジ色の点は売りのものです。ストップロスはドットの上下に設定されます。インディケータはトレンドがあるときは良好な結果を示しますが、もみ合い相場では場合誤ったシグナルを与え始めます。したがって、他のフィルタリング指標と一緒に使用することをお勧めします。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年9月27日にmql4.comでのコードベースで公開されました。