BBands Stop v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
- Nikolay Kositsin
ビュー:
- 1855
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
igorad
BBands_Stop_v1トレンドインディケータはボリンジャーバンド®の修正版です。これは、トレンドの変化を検出し、ストップオーダーを設定するために使用することができます。非常にわかりやすい、使いやすいです。
指標を使用するためのヒントは下記です。
インディケータの色はチャートがボリンジャーバンドを横切って市場のトレンド反転を示すとき変更します。グリーンの点は買い、オレンジ色の点は売りのものです。ストップロスはドットの上下に設定されます。インディケータはトレンドがあるときは良好な結果を示しますが、もみ合い相場では場合誤ったシグナルを与え始めます。したがって、他のフィルタリング指標と一緒に使用することをお勧めします。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年9月27日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/614
VGridLine_Annual
一年ステップを有する垂直時間グリッド。VGridLine Monthly
一カ月ステップを有する垂直時間グリッド。