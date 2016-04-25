コードベースセクション
インディケータ

AMkA - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者

Perry Kaufman

内容

Perry Kaufmanの標準の平均二乗偏差に基づいたインディケータ的な（シグナル）ポイントを持った適応移動平均

シグナルポイントの解釈は次の通りです。もみ合い相場でAMAインディケータは水平に配置され、シグナルポイントは存在しません。平均二乗偏差を超える方向性を持つトレンドがある場合、適切な色の点が表示されます。この点は市場へのエントリまたはエグジットのシグナルです。

シグナルポイント配置の基準としては次の式が使われます。

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK

ここで

  • AMA-AMA0 - АМА 最後の拡張
  • StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - 期間の指標拡張子の標準偏差
  • dK - 外部パラメータ

Perry Kaufman の適応移動平均

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/387

Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI

William Blau によるErgodic DTI-Oscillator (Directional Trend Index)

Directional Trend Index Blau_DTI Directional Trend Index Blau_DTI

William Blau によるDirectional Trend Index (DTI)

Aroon Aroon

Tushar Chandeによって作成されたAroonインディケータは、長期的なトレンドが終わるか新しい移動前に少し一時停止している場合の指標です。

Aroonオシレータ Aroonオシレータ

Aroonオシレータは価格のトレンドからもみ合い相場への変化を予測します。