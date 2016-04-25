実際の著者

Perry Kaufman

内容

Perry Kaufmanの標準の平均二乗偏差に基づいたインディケータ的な（シグナル）ポイントを持った適応移動平均。

シグナルポイントの解釈は次の通りです。もみ合い相場でAMAインディケータは水平に配置され、シグナルポイントは存在しません。平均二乗偏差を超える方向性を持つトレンドがある場合、適切な色の点が表示されます。この点は市場へのエントリまたはエグジットのシグナルです。

シグナルポイント配置の基準としては次の式が使われます。

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK



ここで