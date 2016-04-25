無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AMkA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1648
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
Perry Kaufman
内容
Perry Kaufmanの標準の平均二乗偏差に基づいたインディケータ的な（シグナル）ポイントを持った適応移動平均。
シグナルポイントの解釈は次の通りです。もみ合い相場でAMAインディケータは水平に配置され、シグナルポイントは存在しません。平均二乗偏差を超える方向性を持つトレンドがある場合、適切な色の点が表示されます。この点は市場へのエントリまたはエグジットのシグナルです。
シグナルポイント配置の基準としては次の式が使われます。
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
ここで
- AMA-AMA0 - АМА 最後の拡張
- StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - 期間の指標拡張子の標準偏差
- dK - 外部パラメータ
