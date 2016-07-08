コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SpearmanStack_X20（SpearmanRankCorrelation指標スレッド） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Ivan Kornilov

1つのウィンドウでの20行のスピアマンの順位相関（Rank Correlation）指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年12月6日に公開されました。

画像：

図1 SpearmanStack_X20.mq5指標

SpearmanStack_X20.mq5

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1056

