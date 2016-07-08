無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SpearmanStack_X20（SpearmanRankCorrelation指標スレッド） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1396
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ivan Kornilov
1つのウィンドウでの20行のスピアマンの順位相関（Rank Correlation）指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年12月6日に公開されました。
画像：
SpearmanStack_X20.mq5
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1056
多通貨
多通貨指標を使用すると、同時に8通貨チャートまで分析することができます。gpfTCPivotLimit
ピボット指標の支持/抵抗レベルからのバウンスに基づいた取引システムの操作
CandleVisual
ローソク足チャートの最も単純な視覚的解釈。GMMA_Long_Gistogram
より良い視覚化のためにヒストグラムに変換されたGMMA Long 指標。