ポケットに対して
インディケータ

CrossIndex - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1425
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインジケータは、追加のウィンドウで、必要な通貨ペアのチャートを示します。

OnCalculate()関数の一番目のフォームを使って作成されたインディケータが追加チャートに実装できます。

異なる通貨ペアの時系列間の同期失敗が短い時間フレームで可能であることは考慮されなければなりません。したがって、指標は正しく表示されない場合があります。この問題は「The Implementation of a Multi-currency Mode in MetaTrader 5（MetaTrader5での多通貨モードの実装）」稿で説明されています。チャートの時間枠はM5未満である際に他のインディケータを追加することは推奨されません。

CrossIndex

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/569

