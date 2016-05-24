CrossIndex

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このインジケータは、追加のウィンドウで、必要な通貨ペアのチャートを示します。
OnCalculate()関数の一番目のフォームを使って作成されたインディケータが追加チャートに実装できます。
異なる通貨ペアの時系列間の同期失敗が短い時間フレームで可能であることは考慮されなければなりません。したがって、指標は正しく表示されない場合があります。この問題は「The Implementation of a Multi-currency Mode in MetaTrader 5（MetaTrader5での多通貨モードの実装）」稿で説明されています。チャートの時間枠はM5未満である際に他のインディケータを追加することは推奨されません。
