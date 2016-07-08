無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者George-on-Donによってhttps://www.mql5.com/ja/code/8164で発表されたものでMQL4から書き換えられました。
動作法
買いポジション価格と支持レベルの交差点で開かれます。バーはレベルを超えて閉じる必要があり、以前のバーはレベルを超えて開かれてそのひげによってレベルを交差するかレベルで正確に閉じる必要があります。売りポジションの開きは全く逆です。
決済逆指値と決済指値は参入レベルの下/上にある支持/抵抗レベルで設定されます。決済逆指値と決済指値が近すぎてポジションを開くことが不可能である場合、第2の支持/抵抗レベルでの決済逆指値と第3の支持/抵抗レベルでの決済指値でポジションを開くことが試行されます。
一番近い支持/抵抗レベルがに到達されると（決済指値がもっと遠くに位置している場合）ポジションの決済逆指値はポジションの始値にスプレッド（この機能は無効にすることができます）を足した価格レベルに移動されます。
画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。
パラメータ
- Lots - 注文量。0の場合はMaxRパラメータが使われます。
- SndMl - エキスパートアドバイザーがポジションを開いたり決済するときに電子メールを送信します。
- DcF - 負けトレードでのロット減少係数。値が0の場合は減少されません。値が小さいほどロットの減少は大きいです。ロットが低減できない場合には、最小ロットが使用されます。
- MaxR - 0~1の範囲での最大リスク（フリーな資金のシェア） 。Lots値が0の時に有効です。
- TgtProfit - 買いポジションによって例示されるようなレベル（1~5）を使用してのバリアント。
1 - Support1に基づいて開き、Support2での決済逆指値とResist1での決済指値を持つ
2 - Support1に基づいて開き、Support2での決済逆指値とResist2での決済指値を持つ
3 - Support2に基づいて開き、Support3での決済逆指値とResist1での決済指値を持つ
4 - Support2に基づいて開き、Support3での決済逆指値とResist2での決済指値を持つ
5 - Support2に基づいて開き、Support3での決済逆指値とResist3での決済指値を持つ
- isTradeDay - 日中取引のみ（ポジションは23時に決済されます）
- ModSL - 1番目のターゲットが達成されたときに決済逆指値を修正します（オープンレベルからの利益の方向に最も近いレベル）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1054
