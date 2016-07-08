このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者George-on-Donによってhttps://www.mql5.com/ja/code/8164で発表されたものでMQL4から書き換えられました。

動作法



買いポジション価格と支持レベルの交差点で開かれます。バーはレベルを超えて閉じる必要があり、以前のバーはレベルを超えて開かれてそのひげによってレベルを交差するかレベルで正確に閉じる必要があります。売りポジションの開きは全く逆です。

決済逆指値と決済指値は参入レベルの下/上にある支持/抵抗レベルで設定されます。決済逆指値と決済指値が近すぎてポジションを開くことが不可能である場合、第2の支持/抵抗レベルでの決済逆指値と第3の支持/抵抗レベルでの決済指値でポジションを開くことが試行されます。

一番近い支持/抵抗レベルがに到達されると（決済指値がもっと遠くに位置している場合）ポジションの決済逆指値はポジションの始値にスプレッド（この機能は無効にすることができます）を足した価格レベルに移動されます。

画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。

パラメータ

