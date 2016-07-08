コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SinTick - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： Loopxor

説明：

サインとティックの指標です。

一般的な見解


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1036

BidAskChannel BidAskChannel

BidAskChannel指標は、ローソク足の髭の広がりを考慮して設計されています。

XLineRegression XLineRegression

XLineRegressionは、線形回帰アルゴリズムに基づいてレベルを作成します。

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

MultiLineMovingAverage指標は、アクティブなチャートウィンドウ内の様々な時間枠のための6つの移動平均のレベルを示します。

ColorXATR ColorXATR

色を使用して動向が強まるか弱まるかを表示する平滑化されたATR。