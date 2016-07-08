無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SinTick - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Loopxor
説明：
サインとティックの指標です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1036
