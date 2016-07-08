コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorRVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
850
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

指標の時間枠がチャートの時間枠とは異なる値に固定されるように配置することができる（相対活力指数）指標のクラシックバージョン。 指標は雲として表示されます。

図1 ColorRVI_HTF指標

図1 ColorRVI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1039

ColorXATR ColorXATR

色を使用して動向が強まるか弱まるかを表示する平滑化されたATR。

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

MultiLineMovingAverage指標は、アクティブなチャートウィンドウ内の様々な時間枠のための6つの移動平均のレベルを示します。

色付きジグザグ 色付きジグザグ

Fast ZigZagの多色バージョン。

MultiMACDSignal MultiMACDSignal

MultiMACDSignalは異なる時間枠から得られた6つのMACD指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。